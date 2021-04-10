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Ученые объяснили высокую выживаемость возбудителя туберкулеза
Фото: pexels.com

Ученые объяснили высокую выживаемость возбудителя туберкулеза

Татьяна Плотникова

Наука

Высокая устойчивость туберкулезной палочки (палочка Коха, Mycobacterium tuberculosis) к лекарствам и иммунным реакциям человеческого организма объясняется наличием белка из семейства рубредоксинов, выяснили ученые.

Исследователи изучили кристаллическую структуру и функции рубредоксина B (RubB), который обеспечивает функционирование белков семейства цитохром P450 (CYP) при дефиците железа из-за образования гранулем — попытки иммунной системы человека побороть туберкулез.

Выяснилось, что поглощение, хранение и утилизация железа не только является неотъемлемыми условиями поддержания патогенности туберкулезной палочки, но и может способствовать возникновению новых штаммов с широкой лекарственной устойчивостью.

Авторы исследования полагают, что туберкулезные палочки научились переключать рубредоксин в режим, обеспечивающий эффективное использование железа даже в трудных для выживания условиях.

Как поясняет старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и один из авторов работы Наталья Струшкевич, исследователи предположили, что M. tuberculosis имеет собственную систему трансформации ксенобиотиков, аналогичную системе метаболизма лекарственных соединений у человека.

Доклад об исследовании опубликован в журнале Bioorganic Chemistry.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице выявлен самый низкий в России уровень заболеваемости туберкулезом.

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