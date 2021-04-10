Эксперт объяснил, чем опасен бесконтрольный прием витаминов

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Принимать витамины и биологически активные добавки без консультации со специалистом, по собственному усмотрению, опасно для здоровья. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Специалист пояснил, что бесконтрольный прием витаминов может вызывать токсический и лекарственный гепатиты — воспаление печени из-за приема большого количества препаратов.

Помимо этого прием витаминов и БАДов на собственное усмотрение грозит аллергическими реакциями. В частности, бесконтрольный прием витамина С вызывает у многих высыпания и зуд, не сопряженные с какими-либо иными состояниями или заболеваниями.

Владислав Мохамед Али напомнил, что перед приемом любого препарата следует ознакомиться с инструкцией, чтобы понять, какие побочные эффекты возможны. Также рекомендуется посоветоваться с врачом.

— Есть состояния, в которых действительно нужны витамины и микроэлементы. Иногда же стоит сфокусироваться на каком-то конкретном препарате, поскольку сочетание нескольких витаминов может приводить к взаимному подавлению принимаемых веществ. Таким образом, все, что принимает пациент, становится бесполезным, — рассказал эксперт агентству «Прайм».

Ранее диетолог объяснила, как распознать дефицит витаминов в организме.

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