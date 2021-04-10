Главный гериатр Москвы перечислила принципы здорового питания для пожилых

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Пожилые люди должны выстраивать рацион питания таким образом, чтобы в нем содержалось достаточно калорий, белка и микроэлементов. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказала главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Специалист пояснила, что зачастую пожилые люди считают, что не нуждаются в достаточном питании, поскольку мало двигаются. Однако значение правильного рациона для пожилых людей так же велико, как для маленьких детей.

Недостаток калорий, белка и микроэлементов — в частности, кальция и витамина D — ведет к прогрессированию процессов старения. Быстро развивается синдром мальнутриции (дефицита питания).

Мальнутриция, в свою очередь, развивается очень быстро. На этом фоне человек теряет мышечную силу, нарушается подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции

Рунихина призвала членов семей, в которых есть пожилые люди, сделать акцент на правильном питании, в частности — на достаточном потреблении белка. Его должно быть один-полтора грамма на килограмм массы тела, цитирует эксперта РИА Новости.

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