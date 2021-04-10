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Несколько автобусных остановок перенесут в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Несколько автобусных остановок перенесут в Москве

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 45 Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров об изменении месторасположения ряда автобусных остановок в столице.

С субботы, 10 апреля, остановка «Волгоградский проспект, 45» для автобусов № м89, т27, т38, 74, 161, н5 по Волгоградскому проспекту при следовании из центра будет смещена на 60 метров назад.

Остановка «Улица Новаторов» для автобусов № 163, 363, 661, П11 по улице Новаторов при следовании из центра переместится на 120 метров вперед к дому 40к1 по улице Новаторов.

Кроме того, остановка «Улица Новаторов» для автобусов № 111 по улице Новаторов при следовании из центра будет перенесена на 100 метров вперед к дому 40к1 по улице Новаторов.

Актуальные маршруты наземного городского транспорта Москвы опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно, что новые остановки появятся на ряде маршрутов автобусов в Москве с 10 апреля. В частности, остановка «Щелковский проезд, 2» будет введена для автобусов № 34, 34к, 230 по Щелковскому проезду при следовании к Щелковскому шоссе. Она будет расположена между остановками «Щелковский проезд» и «Монтажная улица».

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