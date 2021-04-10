Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врачи назвали несколько вероятных симптомов рака легких
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врачи назвали несколько вероятных симптомов рака легких

Виктория Родимкина

Здоровье

Специалисты британской Организации по исследованию рака заявили, что есть несколько симптомов, которые могут указывать на развитие злокачественной опухоли в легких.

По их данным, провериться у специалиста следует людям, у которых есть постоянный кашель с болью и кровохарканием. На наличие заболевания также могут указывать боль в груди и одышка.

Признаком онкологии может стать ощущение нехватки воздуха. Развитие рака легких может сопровождаться потерей аппетита, резким снижением веса, постоянным чувством усталости.

При наличии таких симптомов ученые призывают немедленно пройти обследование, сообщает издание Express.

Читайте также: Эксперт объяснил, чем опасен бесконтрольный прием витаминов

врачрак легкихсимптомы заболеваний
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в