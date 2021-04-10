Врачи назвали несколько вероятных симптомов рака легких

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Специалисты британской Организации по исследованию рака заявили, что есть несколько симптомов, которые могут указывать на развитие злокачественной опухоли в легких.

По их данным, провериться у специалиста следует людям, у которых есть постоянный кашель с болью и кровохарканием. На наличие заболевания также могут указывать боль в груди и одышка.

Признаком онкологии может стать ощущение нехватки воздуха. Развитие рака легких может сопровождаться потерей аппетита, резким снижением веса, постоянным чувством усталости.

При наличии таких симптомов ученые призывают немедленно пройти обследование, сообщает издание Express.

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