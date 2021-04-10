Резников заявил, что Киев не планирует устраивать в Донбассе повторение Сребреницы

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Украина не планирует устраивать насильственную интеграцию Донбасса и не собирается устраивать там события аналогичные тем, что были в Сребренице во время югославского конфликта. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников.

По его словам, Киев не собирается заниматься насильственным освобождением территории. Украина придерживается политико-дипломатического пути, она будет следовать «нормандскому формату».

— Говорить о том, что мы сегодня на Украине боимся Сребреницы. Мы ее не боимся, мы не можем такого допустить, только политико-дипломатический путь, — сказал Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова».

Ранее в МИД РФ заявили, что воинственный настрой Киева приводит к обострению обстановки в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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