Делегация США посетила Донбасс, оценив ситуацию на линии соприкосновения

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Американская делегация посетила подразделения Вооруженных сил Украины и ознакомилась с ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщило командование Операции объединенных сил (ООС) в Facebook в пятницу, 9 апреля.

Делегацию возглавил военный атташе по вопросам армии и обороны при американском посольстве в Киеве полковник Бриттани Стюарт. Американское представительство с ситуацией в регионе ознакомил заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев.

Уточняется, что американцев обеспокоило положение дел на востоке Украины.

— Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины, и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, — отметил Стюарт.

В четверг, 8 апреля, в Донбасс прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер подтвердил, что ситуация на линии соприкосновения обострилась.

Ранее в МИД РФ заявили, что воинственный настрой Киева приводит к обострению обстановки в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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