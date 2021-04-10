Раскрыто содержание последнего желания принца Филиппа

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Герцог Эдинбургский принц Филипп хотел бы мирно умереть дома в своей постели. Последнее желание покойного мужа королевы Елизаветы II раскрыл New York Post источник, приближенный к королевской семье.

Собеседник издания отметил, что герцог хотел все делать по-своему до конца. Он не терпел суеты, поэтому сказал, что хотел бы умереть мирно в Виндзорском замке.

При этом принц Филипп высказал пожелание не проводить государственные похороны, а был согласен на военную церемонию с частной службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре, сообщает The Mirror.

Принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. В Британии в связи с этим объявили 20-дневный общенациональный траур. Герцог Эдинбургский был женат на Елизавете II с 1947 года.

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