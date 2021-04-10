Точки доступа к городскому Wi-Fi появились в театрах столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Спартаковская площадь, 9/1 Карта всех событий

В столичных театрах начала работать городская сеть Wi-Fi. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в субботу, 10 апреля.

— Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры, — рассказала заммэра.

Так, доступ к интернету появился в московском драматическом театре «Модерн», детском музыкальном театре «Экспромт» и в двух зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского. В них установлено 18 точек доступа.

Бесплатный Wi-Fi в рамках города позволяет перемещаться по столице без необходимости повторной авторизации. Чтобы подключиться к сети Moscow_WiFi_Free, необходимо открыть браузер и пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте отреставрируют.

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