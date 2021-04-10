Столичный сервис Russpass подготовил весенний сезон квеста «Я шагаю по паркам»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мосгорпарк и цифровой туристический сервис Russpass пригласили москвичей поучаствовать в весеннем сезоне квеста «Я шагаю по паркам».

Он продлится с 10 апреля по 13 мая. Участникам предстоит отправиться в путешествие, во время которого они должны будут отгадать 15 зон отдыха в Москве и отыскать на их территории некие объекты и достопримечательности.

Так, горожанам будут выдавать следующие задания: сфотографироваться на фоне деревянного дворца царя Алексея Михайловича, найти оригинальную инсталляцию в виде четырех ладошек и многое другое.

— В этот раз мы усложнили игру: участникам предстоит по подсказкам сначала отгадать парки, а затем отыскать в них заданные объекты и сфотографироваться на их фоне, ― рассказала заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова.

Она пояснила, что игрокам можно посещать парки в любой последовательности, а после нужно будет опубликовать снимки на своих страницах в соцсети «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хештегом #ЯшагаюПоПаркам.

Трех финалистов выберут с помощью генератора случайных чисел. Среди призов — путешествие на двоих от туристического сервиса Russpass и подарочные сертификаты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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