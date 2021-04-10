Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичный сервис Russpass подготовил весенний сезон квеста «Я шагаю по паркам»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичный сервис Russpass подготовил весенний сезон квеста «Я шагаю по паркам»

Виктория Родимкина

Город

Мосгорпарк и цифровой туристический сервис Russpass пригласили москвичей поучаствовать в весеннем сезоне квеста «Я шагаю по паркам».

Он продлится с 10 апреля по 13 мая. Участникам предстоит отправиться в путешествие, во время которого они должны будут отгадать 15 зон отдыха в Москве и отыскать на их территории некие объекты и достопримечательности.

Так, горожанам будут выдавать следующие задания: сфотографироваться на фоне деревянного дворца царя Алексея Михайловича, найти оригинальную инсталляцию в виде четырех ладошек и многое другое.

— В этот раз мы усложнили игру: участникам предстоит по подсказкам сначала отгадать парки, а затем отыскать в них заданные объекты и сфотографироваться на их фоне, ― рассказала заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова.

Она пояснила, что игрокам можно посещать парки в любой последовательности, а после нужно будет опубликовать снимки на своих страницах в соцсети «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хештегом #ЯшагаюПоПаркам.

Трех финалистов выберут с помощью генератора случайных чисел. Среди призов — путешествие на двоих от туристического сервиса Russpass и подарочные сертификаты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Кинотеатр «Художественный» открылся после реставрации в Москве

столичные паркиквестыЦифровой туристический сервис Russpass
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в