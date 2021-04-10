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Россиянам назвали настоящую цену на электроэнергию
Фото: morguefile.com

Россиянам назвали настоящую цену на электроэнергию

Виктория Родимкина

Общество

Заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов рассказал, что уровень тарифов на электроэнергию для граждан в России в среднем на 30–50 процентов ниже экономически обоснованного.

Он отметил, что в России для отдельных групп потребителей устанавливаются цены на электроэнергию ниже положенного.

— Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2–3 рублей за киловатт-час, — пояснил Колобов.

По словам эксперта, остальные категории потребителей оплачивают фактические затраты на электроэнергию, а также надбавку, которая сможет компенсировать пониженные тарифы. Специалист пояснил, что Москва является регионом, где граждане оплачивают электроэнергию по максимально приближенным к экономически обоснованным тарифам, сообщает РИА Новости.

Ранее в Мосжилинспекции рассказали, как сэкономить на оплате коммунальных услуг. Среди рекомендаций — вовремя подавать показания счетчиков на воду и электроэнергию, перед выходом из дома проверять, потушен ли свет.

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