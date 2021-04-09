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Москвичи воспользовались приложением «Моя Москва» более 10 миллионов раз
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи воспользовались приложением «Моя Москва» более 10 миллионов раз

Илья Ашуров

Город

За два года с момента создания приложения «Моя Москва» жители столицы воспользовались им более 10 миллионов раз. Об этом сообщается в пятницу, 8 апреля, в материале на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что приложение, позволяющее москвичам получать значительный спектр городских услуг, пользуется все большей популярностью. За первые три месяца 2021 года пользователи приложения получили больше 2,7 миллиона услуг.

— «Моя Москва» — один из главных инструментов получения городских услуг онлайн. Приложение помогает в простом и удобном формате решать огромное количество бытовых вопросов, связанных со здоровьем, домом, детьми, и экономит личное время, которого в мегаполисе всегда не хватает. Востребованность приложения подтверждается статистикой, — пояснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Максим Алексашкин.

Также уточняются и другие популярные функции приложения. Среди них передача показаний приборов учета воды, онлайн-запись в поликлиники и передача показаний счетчиков электроэнергии.

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