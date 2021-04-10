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Редких белоспинных и черных дятлов заметили в парках Москвы
Фото: Префектура СЗАО

Редких белоспинных и черных дятлов заметили в парках Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, природно-исторический парк ИзмайловоКарта всех событий

В Измайловском парке специалисты Мосприроды заметили краснокнижных дятлов — желну (или черного дятла) и белоспинного дятла.

Черного дятла также заметили в парке «Кузьминки-Люблино». Оба вида птиц занесены в Красную книгу Москвы.

Так, желну легко определить по крупному размеру и характерной окраске — темному оперению и красной «шапочке». В начале весны эти птицы создают пары, поэтому громко кричат и барабанят по дереву. Желны делают дупла в толстых осинах, соснах, елях или липах. После того как птицы покидают дупла, их используют как убежища белки, совы и лесные виды голубей.

Оба вида дятлов питаются муравьями и насекомыми-ксилофагами, в рационе которых древесина. Птицы поедают насекомых-вредителей, поэтому их часто называют санитарами леса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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