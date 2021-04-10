Москвичам дали советы по подготовке к дачному сезону

Фото: Пресс-служба Аптекарского огорода

Главный агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова дала советы москвичам по подготовке к дачному сезону.

По ее словам, лучше всего начинать дачный сезон в марте-апреле. Для покупки семян следует выбирать специализированные магазины и садовые центры, продающие селекционные сорта. Агроном посоветовала обращать внимание на срок годности семян и отдавать предпочтение только свежим.

Елена Назарова рассказала, что весенняя обрезка деревьев стимулирует рост и помогает поддерживать гармоничную здоровую крону, но заниматься этим стоит до начала сокодвижения.

Кроме того, специалист советует уделить время уборке территории, чтобы ничего не мешало проведению других работ. Дачникам нужно убрать всю листву, очистить деревья от мхов и лишайников, навести порядок в теплицах.

В апреле также лучше всего устроить первую профилактическую обработку сада от болезней и вредителей.

Начинающим садоводам Елена Назарова посоветовала не браться за все подряд. Для начала нужно оценить глубину залегания грунтовых вод на участке, изучить особенности рельефа территории, а также определить состав и тип почвы.

Помимо этого, агроном советует завести дневник садовода, в котором можно отмечать что и когда было посажено на участке. Также в него удобно вклеивать упаковки от семян. Учет посаженных культур поможет упорядочить действия и систематизировать работу по уходу за растениями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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