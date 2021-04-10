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Китайские ученые рассказали, как смартфон влияет на качество сна
Фото: Pexels

Китайские ученые рассказали, как смартфон влияет на качество сна

Анастасия Колоскова

Здоровье

Смартфон способен заметно ухудшить качество сна, однако при этом не причиняет вред спящему человеку. К такому выводу пришли китайские ученые.

Магистр инженерной физики Шан Чжинан опроверг миф о том, что микроволновые печи и смартфоны могут влиять на образование рака.

По его словам, электромагнитного излучения, исходящего от бытовых приборов, которое человек испытывает на протяжении всей жизни, опасаться не стоит.

Всемирная организации здравоохранения, Международное агентство по изучению рака и Международная комиссии по защите от неионизирующего излучения публиковали доклады, в которых не было доказательств тому, что электромагнитное излучение обычной интенсивности, которое оказывают гаджеты, способно привести к развитию злокачественных образований, заявил эксперт.

Ссылаясь на исследования, ученый порекомендовал не использовать смартфоны за полчаса до сна. Он уверяет, что в этом случае через четыре недели качество сна заметно улучшится, сообщает WeChat.

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