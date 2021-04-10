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Движение поездов на Рижском направлении МЖД восстановили
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Движение поездов на Рижском направлении МЖД восстановили

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Московская область, городской округ КрасногорскКарта всех событий

Движение пригородных поездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 восстановлено. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в субботу, 10 апреля.

Ранее сообщалось, что некоторые электрички на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД задерживаются из-за неисправного состава на стации Аникеевка.

Теперь движение пригородных поездов на Рижском направлении МЖД и на МЦД-2 восстановлено, уточнили в дептрансе.

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задержки в движении поездовРижское направление МЖДМЦД-2
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