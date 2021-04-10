Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку с трансляции ко Дню космонавтики

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Роскомнадзор потребовал от компании Facebook снять ограничения с трансляции, которая была посвящена полету Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 10 апреля.

Уточняется, что Роскомнадзор направил руководству компании сообщение с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции, посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

В ведомстве отметили, что 9 апреля российское СМИ проводило встречу с российскими космонавтами, которая транслировалась на официальном аккаунте в соцсети Facebook. Прямой эфир был заблокирован администрацией под предлогом нарушения авторских прав.

В Роскомнадзоре заявили, что такие действия нарушают главные принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.

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