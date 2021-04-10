Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев рассказал о темпах строительства Троицкой линии метро
Фото: Элина Масимова

Андрей Бочкарев рассказал о темпах строительства Троицкой линии метро

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, улица Новаторов Карта всех событий

Строительство новой Троицкой линии метро продвигается хорошими темпами. В настоящее время проходка тоннелей на участке от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» завершена почти на 80 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы уже на 78 процентов завершили тоннелепроходческие работы на участке от«Улицы Новаторов» до «Коммунарки», на котором расположится пять новых станций. Общая строительная готовность этого участка составляет 37 процентов, — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, на всех станционных комплексах участка подходят к концу земляные работы. В настоящее время специалисты ведут работы по устройству основных конструкций будущих станций.

Бочкарев также отметил, что на центральном участке линии от «Улицы Новаторов» до«Севастопольского проспекта» на данный момент осуществляется вынос инженерных сетей из зоны строительства. При этом на месте будущей станции «Академическая» стартовали работы по устройству ограждающих конструкций.

Напомним, Троицкая линия метро, протяженностью почти 40 километров, пройдет от Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. Планируется, что веткой ежедневно будут пользоваться около 100 тысяч человек.

Читайте также:Больше десяти пожарных депо появятся на территории Новой Москвы в ближайшие годы

Строительство метромосковское метроАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в