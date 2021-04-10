Андрей Бочкарев рассказал о темпах строительства Троицкой линии метро

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Россия, Москва, улица Новаторов Карта всех событий

Строительство новой Троицкой линии метро продвигается хорошими темпами. В настоящее время проходка тоннелей на участке от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» завершена почти на 80 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы уже на 78 процентов завершили тоннелепроходческие работы на участке от«Улицы Новаторов» до «Коммунарки», на котором расположится пять новых станций. Общая строительная готовность этого участка составляет 37 процентов, — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, на всех станционных комплексах участка подходят к концу земляные работы. В настоящее время специалисты ведут работы по устройству основных конструкций будущих станций.

Бочкарев также отметил, что на центральном участке линии от «Улицы Новаторов» до«Севастопольского проспекта» на данный момент осуществляется вынос инженерных сетей из зоны строительства. При этом на месте будущей станции «Академическая» стартовали работы по устройству ограждающих конструкций.

Напомним, Троицкая линия метро, протяженностью почти 40 километров, пройдет от Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. Планируется, что веткой ежедневно будут пользоваться около 100 тысяч человек.

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