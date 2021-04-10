Главы Германии, Франции и Украины могут встретиться в течение недели
Лидеры стран «нормандской тройки» — Франции, Германии и Украины — должны встретиться в течение недели. Об этом заявил советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в субботу, 10 апреля.
— Будет N3, то есть Франция, Германия и Украина… Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус, — рассказал он.
От встречи советников «нормандского формата», которая пройдет 14 апреля, Арестович не ожидает «ничего особенного», сообщил он телеканалу «Украина 24».
Ранее Алексей Резников заявил, что Киев не планирует устраивать в Донбассе повторение Сребреницы.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
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