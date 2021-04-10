Провал грунта на площади около 300 квадратных метров произошел в Калуге

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

При проведении строительных работ случился провал грунта на улице Парижской Коммуны в Калуге. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— При строительстве произошел обвал грунта на площади около 300 квадратных метров, угрозы строениям нет, погибших и пострадавших нет, — цитирует сообщение ТАСС.

Причиной сползания грунта, по словам главы городской управы Калуги Дмитрия Денисова, стала земля, которую завез собственник одного из частных домов для расширения участка.

Он уточнил, что дальнейшее обрушение маловероятно.

Читайте также: Четырехметровый провал грунта произошел в центре Москвы