«Хороший пацан»: Гном Гномыч назвал своего лучшего друга

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Сын Яны Рудковской Александр Плющенко, более известный под псевдонимом Гном Гномыч, опубликовал новое видео на своей странице в Instagram. На нем он запечатлен с сыном певца Филиппа Киркорова Мартином.

— Когда твой лучший друг — очень хороший пацан, — подписал публикацию Гном Гномыч.

Поклонники молодого фигуриста умилились этому.

«Копии своих отцов»; «Очень талантливые»; «Молодцы! Желаю успехов», — написали подписчики.

Ранее стало известно, что Гном Гномыч пообещал выполнить пять четверных прыжков.

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