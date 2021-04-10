Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Хороший пацан»: Гном Гномыч назвал своего лучшего друга
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Хороший пацан»: Гном Гномыч назвал своего лучшего друга

Иван Юминов

Звезды

Сын Яны Рудковской Александр Плющенко, более известный под псевдонимом Гном Гномыч, опубликовал новое видео на своей странице в Instagram. На нем он запечатлен с сыном певца Филиппа Киркорова Мартином.

— Когда твой лучший друг — очень хороший пацан, — подписал публикацию Гном Гномыч.

Поклонники молодого фигуриста умилились этому.

«Копии своих отцов»; «Очень талантливые»; «Молодцы! Желаю успехов», — написали подписчики.

Ранее стало известно, что Гном Гномыч пообещал выполнить пять четверных прыжков.

Читайте также: «А что, так можно?»: Самойлова и Джиган улетели с детьми на выходные в Турцию

Филипп КиркоровЯна РудковскаяГном Гномыч
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в