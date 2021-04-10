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Пожилая москвичка прорвалась к Вечному огню, чтобы возложить цветы в память об отце
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пожилая москвичка прорвалась к Вечному огню, чтобы возложить цветы в память об отце

Иван Юминов

Общество

Валентине Таймер удалось воплотить свою мечту — возложить цветы в память об отце, который умер во время Великой Отечественной войны.

Ее отца Александра призвали на фронт в 1944 году. Ему удалось приехать домой 1 января 1945 года, чтобы повидаться с семьей, а 25 марта он погиб в Венгрии. Его похоронили в братской могиле 9 апреля.

Видео: Telegram / Mash

Женщина всю жизнь мечтала оказаться на кладбище в венгерском городе Папа, по разным причинам она не смогла туда попасть.

Наконец, Валентина оказалась у Вечного огня около Кремля. Она перебралась через забор с портретом отца и гвоздиками, но ее остановили полицейские. Ей пришлось рассказать свою историю, и тогда караульный торжественно открыл ограду, чтобы она смогла воплотить свою мечту, отмечает Mash.

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