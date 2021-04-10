Власти Белоруссии заявили о росте числа обращений на гражданство из западных стран

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Число обращений о вступлении в белорусское гражданство из западных стран в последнее время увеличилось. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Белоруссии (МИД) Владимир Макей в субботу, 10 апреля.

— Кто-то может ерничать в данной ситуации, но к нам увеличилось количество обращений за вступлением в гражданство Беларуси. Из западных стран, — рассказал он.

Его ведомство планирует попросить руководство страны ввести ускоренную процедуру предоставления гражданства для таких людей, приводит слова Макея РИА Новости со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Ранее стало известно о том, что власти Польши пригрозили Белоруссии санкциями.

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