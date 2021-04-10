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«Тотальный диктант» впервые прошел во всех видах транспорта Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

«Тотальный диктант» впервые прошел во всех видах транспорта Москвы

Иван Юминов

Город

Во всех видах транспорта столицы впервые прошел «Тотальный диктант». Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 апреля.

Текст писателя Дмитрия Глуховского о любви и семейных ценностях читали, в том числе, на МЦД, в метро, аэроэкспрессе и электробусе. Диктаторами выступили телеведущий Валдис Пельш, артистка Валерия, а также ведущая Яна Чурикова, отмечается в Telegram-канале ведомства.

«Тотальный диктант» впервые прошел во всех видах транспорта МосквыФото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что более 70 волонтеров помогут москвичам проверить знания во время диктанта.

Читайте также: Краеведческий диктант «Московский код» состоится 18 апреля

транспорт«Тотальный диктант»Департамент транспорта Москвы
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