«Тотальный диктант» впервые прошел во всех видах транспорта Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Во всех видах транспорта столицы впервые прошел «Тотальный диктант». Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 апреля.

Текст писателя Дмитрия Глуховского о любви и семейных ценностях читали, в том числе, на МЦД, в метро, аэроэкспрессе и электробусе. Диктаторами выступили телеведущий Валдис Пельш, артистка Валерия, а также ведущая Яна Чурикова, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что более 70 волонтеров помогут москвичам проверить знания во время диктанта.

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