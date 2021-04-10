Столичное «Динамо» стало чемпионом России по волейболу впервые с 2008 года

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Московское «Динамо» стало чемпионом России, обыграв петербургский «Зенит». Об этом стало известно в субботу, 10 апреля.

Матч закончился со счетом 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 26:24) в пользу «Динамо». Обе команды на правах финалистов турнира квалифицировались в Лигу чемпионов следующего сезона, там также оказался «Локомотив», занявший третью позицию.

Благодаря своей победе команде из Москвы удалось стать трехкратным чемпионом России, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что подмосковные «Химки» потерпели 30-е поражение в Евролиге.

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