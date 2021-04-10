Россиянка Дарья Ахмерова одержала победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы

Россиянка Дарья Ахмерова получила золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 87 килограмм. Об этом стало известно в субботу, 10 апреля.

Ахмерова поставила результат в 246 килограмм — 108 килограмм в рывке и 138 килограмм в толчке. Бронзу также получила россиянка Дарья Рязанова с результатом в 240 килограмм, отмечает РИА Новости.

Ранее стала известна дата боя между Александром Волковым и Сирилом Ганом.

Читайте также: Российская сборная по керлингу вышла в полуфинал чемпионата мира