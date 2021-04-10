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Россиянка Дарья Ахмерова одержала победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы

Россиянка Дарья Ахмерова одержала победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Иван Юминов

Спорт

Россиянка Дарья Ахмерова получила золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 87 килограмм. Об этом стало известно в субботу, 10 апреля.

Ахмерова поставила результат в 246 килограмм — 108 килограмм в рывке и 138 килограмм в толчке. Бронзу также получила россиянка Дарья Рязанова с результатом в 240 килограмм, отмечает РИА Новости.

Ранее стала известна дата боя между Александром Волковым и Сирилом Ганом.

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