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СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в полуфинале плей-офф КХЛ до минимума
Фото: Twitter / Хоккейный клуб СКА

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в полуфинале плей-офф КХЛ до минимума

Иван Юминов

Спорт

Санкт-петербургский СКА обыграл столичный ЦСКА в дополнительное время в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Об этом стало известно в субботу, 10 апреля.

Матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 3:2. За СКА забили Василий Подколзин (26, 114) и Кирилл Марченко (29). В составе ЦСКА отличились Максим Мамин (9) и Брендэн Лайпсик (45).

В серии до четырех побед счет стал 3–2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге в понедельник, 12 апреля.

Ранее стало известно, что московский «Локомотив» сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу.

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