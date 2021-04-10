Бал в Музее Победы посетили более 400 московских кадетов
Кадетский бал, в котором приняли участие более 400 учащихся столичных кадетских классов и корпусов, состоялся в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея в субботу, 10 апреля.
— Офицерский бал — часть культурных традиций Российской армии. Поэтому обучение бальным танцам обязательно входит в программу подготовки российских кадет, суворовцев и нахимовцев, — отметили организаторы мероприятия.
На балу танцевали, в числе прочего, падепатинер, польку, полонез и падеграс. В перерыве для гостей на концерте выступили победители и лауреаты всероссийских конкурсов.
Кадетов также пригласили принять участие во флешмобе «Вальс Победы», который пройдет 8 мая на площади перед музеем, отметили в пресс-службе организации.
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