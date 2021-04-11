Министр обороны Германии попросила от России объяснений по перемещениям войск

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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила России дать объяснения относительно перемещений ее войск в районе границы с Украиной.

Как написала глава минобороны в своем Twitter, «если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются».

If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) April 10, 2021

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби Ранее Кирби заявлял, что ведомство не вполне понимает намерения России в связи с перемещением ее вооруженных сил на границе с Украиной. Он также отметил, что Вашингтон призывает Москву «более четко обозначить свои намерения по поводу того, что она делает с этими подразделениями на границе».

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