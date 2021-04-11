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Министр обороны Германии попросила от России объяснений по перемещениям войск
Фото: Скриншот видео с Youtube-канала Euronews

Министр обороны Германии попросила от России объяснений по перемещениям войск

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила России дать объяснения относительно перемещений ее войск в районе границы с Украиной.

Как написала глава минобороны в своем Twitter, «если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби Ранее Кирби заявлял, что ведомство не вполне понимает намерения России в связи с перемещением ее вооруженных сил на границе с Украиной. Он также отметил, что Вашингтон призывает Москву «более четко обозначить свои намерения по поводу того, что она делает с этими подразделениями на границе».

Читайте также: Пентагон попросил от России ясности в ситуации на границе с Украиной

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