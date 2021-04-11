Дерматолог перечислила продукты, противопоказанные людям с проблемной кожей

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Людям, страдающим от угревой болезни (акне), следует исключить из рациона определенные продукты. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказала дерматолог Юлия Галлямова.

Как отметила эксперт, обострение акне даже при проведении соответствующего лечения могут вызывать молочные продукты. Галлямова рассказала об исследовании, подтвердившим связь между коровьим белком в молоке и гиперактивностью сальных желез, которая лежит в основе развития акне.

Людям с проблемной кожей рекомендуется также ограничить себя в шоколаде и сладостях. Как пояснила медик, качественный шоколад делается также на молоке.

Кроме того, он содержит сахар, который сильно повышает инсулиновый индекс и провоцирует работу сальных желез, рассказала дерматолог телеканалу «Звезда»

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