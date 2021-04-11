Принц Чарльз обратился к британцам после смерти отца

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз выразил благодарность за поддержку всем, кто откликнулся в связи с кончиной его отца, герцога Эдинбургского Филиппа.

По словам принца Чарльза, его отец был бы очень тронут, узнав, «что так много людей здесь, по всему миру и в странах Содружества наций разделяют нашу потерю и наше горе». При этом принц Филипп, по мнению его сына, был бы «больше всех был бы изумлен реакцией и теми трогательными словами, которые были сказаны про него».

Принц Чарльз отметил, что герцог Эдинбургский на протяжении 70 лет «преданно служил королеве, семье и стране, но также всем странам Содружества наций», его очень любили и уважали. Наследник престола вновь выразил благодарность за поддержку после кончины отца.

— Мы, моя семья, глубоко благодарны за это. Это будет нам поддержкой в момент этой тяжелой потери и в это особенно грустное время, — рассказал принц Чарльз.

Видеозапись обращения наследника британского престола опубликована в официальном Instagram Букингемского дворца.

Ранее стало известно, что похороны принца Филиппа пройдут в субботу, 17 апреля. Их будут транслировать по телевидению, граждане не смогут принять в них участие. Общенациональный траур продлится в Великобритании до дня похорон, а в королевской семье — две недели.

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