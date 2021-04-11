Россиянам рассказали, когда придут дожди и похолодание

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К концу недели 12-18 апреля в центральной части Европейской России прогнозируется снижение температуры воздуха и дожди. Об этом в воскресенье, 11 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что вторая половина грядущей недели может оказаться прохладнее первой.

Кроме того, метеорологи ожидают повышение облачности и осадки в виде дождя, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что необычное для апреля потепление в центральной части Европейской России объясняется влиянием мощных антициклонов.

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