Температура воздуха в Москве поднимется выше 15 градусов 11 апреля

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В воскресенье, 11 апреля, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Ожидается погода с переменной облачностью, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 15–17 градусов выше нуля, в Московской области возможно от 12 до 17 градусов тепла.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 35 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что необычное для апреля потепление в центральной части Европейской России объясняется влиянием мощных антициклонов.

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