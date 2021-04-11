Финансовые эксперты рассказали о плюсах кредитных карт

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Финансовые эксперты рассказали об основных плюсах кредитных карт. Среди них оказались льготный период, удобство контроля за задолженностью и возможность улучшить свою кредитную историю.

— Плюсов много: высокая скорость одобрения лимита и выпуска самой карты, удобство контроля задолженности и графика платежей в личном кабинете, возможность досрочного погашения, настройка автоплатежей, большой грейс-период и даже кешбэк за пользование кредитными средствами, — рассказал генеральный директор бюро кредитных историй Олег Лагуткин.

Он также заявил, что кредитные карты в современной жизни являются распространенным инструментом, который помогает планировать личный или семейный бюджет.

В свою очередь директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков считает, что кредитная карта может способствовать улучшению кредитной истории.

— Кредитная карта может стать важным шагом на пути к получению более крупных кредитов, в том числе ипотечных, — объяснил Волков.

Эксперт отметил, что на данный момент банки не выдают кредитные карты настолько свободно, как делали это десять лет назад. Специалисты стараются смотреть на личный рейтинг заявителя, что также будет влиять на кредитный лимит и условия по карте, пишет РИА Новости.

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