Что нужно знать о страховании ипотеки перед заключением договора

Люди, которые решились на взятие ипотеки, должны понимать, что это долгосрочное обязательство. В среднем банки дают ипотеку на 15-20 лет, но в некоторых случаях срок может увеличиться до 30 лет. За такой большой временной промежуток может произойти что угодно: потеря работы, проблемы со здоровьем и другие малоприятные ситуации. Для таких случаев существует ипотечное страхование.

Страхование ипотеки представляет собой защиту интересов клиента банка по выплате кредита в описанных выше ситуациях. Стоит отметить, что оно является обязательным требованием кредитных организаций.

Варианты ипотечного страхования

1. Страхование имущества или, другими словами, предмет залога. Такой вид страхования защищает недвижимость при повреждении или уничтожении. В частности, к повреждениям относятся, в поломка стен и иных деталей жилища. К непредвиденным обстоятельства, входящим в перечень страхового покрытия, относятся пожар, затопление, вред из-за стихийного бедствия, взрыв газа.

2. Страхование жизни и здоровья. Чаще всего такая страховка нужна при покупке еще не достроенной недвижимости. Если заемщик серьезно заболел, то страховка компенсирует часть ипотечного платежа, которая будет пропорциональна длительности больничного. Если же человек утратил трудоспособность полностью или умер, то страховая заплатит банку весь остаток по ипотеке.

3. Титульное страхование. Речь идет о защите интересов банка и взявшего кредит в случае утраты права собственности на недвижимость из-за неправомерных действий во время заключения сделки или еще до этого. Такой вид страховки распространен при покупке квартиры на вторичном рынке. Например, человек приобрел жилье в Москве. Спустя некоторое время выяснилось, что еще до этой сделки при приватизации квартиры нарушили права несовершеннолетних. Тогда новую сделку могут оспорить в судебном порядке. В таких обстоятельствах банк получит выплату в размере рыночной стоимости квартиры, а заемщик будет освобожден от долгового обязательства. Обычно этот вид страхования используется только на протяжении трех лет после взятия ипотеки. По истечении этого срока заключенную сделку уже нельзя будет оспорить в суде.

Как заемщик может оформить полис?

Во время заключения договора менеджер банка сообщает о необходимости оформить полис и рассказывает о требованиях кредитной организации к страховому покрытию. Заемщик может заключить договор с компаниями-партнерами банка или обратиться в другую страховую организацию.

Необходимые документы для оформления страховки

Если страхуется предмет залога, то необходимо предоставить ипотечный договор, документы о праве собственности и копию отчета оценщика жилья.

Когда оформляется страховка жизни и здоровья, нужно написать соответствующее заявление. Кроме того, иногда страховая может попросить клиента пройти медицинское обследование.

При титульном страховании следует предоставить копии правоустанавливающих документов на объект залога.

Факторы, влияющие на цену страховки

В первую очередь страховая обращает внимание на требования кредитной организации по размеру страхового покрытия и сумме кредита. Помимо этого, важными факторами являются возраст, пол и состояние здоровья заемщика/созаемщика.

Также страховая оценивает вид предмета залога, его характеристики и статус — достроили ли и ввели ли в эксплуатацию жилье.

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