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«Родные! Я слегла»: Клава Кока отменила концерты в Москве
Фото: Instagram/Klavacoca

«Родные! Я слегла»: Клава Кока отменила концерты в Москве

Никита Абрамов

Звезды

Певица Клава Кока заявила, что не будет выступать в Москве и Подмосковье из-за болезни. Она рассказала о своем плохом самочувствии после концерта с рэпером Niletto в Ледовом дворце Пскова.

В своем микроблоге певица сообщила подписчикам, что ей пришлось отменить грядущие концерты из-за плохого самочувствия.

— Родные! Я слегла... Все сегодняшние московские выступления отменяются, а также ночной концерт в Мытищах будет перенесен. Надеюсь, я быстро встану на ноги!заявила Клава Кока в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Также звезда поделилась с поклонниками снимком, на котором показала, что для улучшения состояния она планирует есть цитрусовые и пить много жидкости.

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