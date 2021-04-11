Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Эмиля Верника

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера и радиоведущего Эмиля Верника. Соответствующую телеграмму опубликовали на официальном сайте мэра Москвы в воскресенье, 11 апреля.

Глава города напомнил, что народный артист России поставил спектакли, которые стали любимыми произведениями многих слушателей. Мэр также отметил, что Верник обучил множество талантливых актеров и радиоведущих.

— Высокий профессионализм, душевная щедрость и интеллигентность Эмиля Григорьевича Верника снискали ему глубокое уважение в культурном сообществе страны. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников, — подчеркнул Собянин.

Напомним, Эмиль Верник скончался в субботу, 10 апреля, от остановки сердца.

СПРАВКА «ВМ»

Эмиль Григорьевич Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе, вскоре после этого семья переехала в Харьков. После школы он поступил в Украинский театральный институт.

В годы Великой Отечественной войны семья Верника была эвакуирована в Казахстан, где артист организовал драмкружок. В 1946 году Верник окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского и поступил в театр «Московские литературные чтения».

С 1958 года Эмиль Верник работал в качестве режиссера на Всесоюзном радио, с 1969 по 2002 годы был главным режиссером литературно-драматического вещания. Преподавал на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ (доцент Школы-студии МХТ имени Чехова), являлся профессором Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Народным артистом России Верник стал в 1999 году.

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