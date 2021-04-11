«Круг замкнулся»: сын Эмиля Верника рассказал о последних днях жизни отца

Фото: @vadim_vernik

Эмиль Верник до конца своих дней оставался «молодым душой», вопреки прогнозам врачей снова и снова возвращаясь к активной работе, к театру, к друзьям, с которыми он всегда позволял себе быть на «ты». Такими словами в разговоре с «Вечерней Москвой» сын народного артиста России Вадим Верник вспомнил своего ушедшего из жизни отца.

В субботу, 10 апреля, у главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмиля Григорьевича Верника остановилось сердце. Выдающемуся деятелю культуры было 96 лет.

Вадим Верник признался, что об отце у него не осталось ни одного плохого воспоминания — все только хорошие. Во многом это связано с неизбывной жизнерадостностью и молодой энергией Эмиля Григорьевича, которой он заряжал и своих родных, и друзей, и учеников.

— Вообще все наши друзья — и Бондарчук, и Бурковский, и другие — фактически были его друзьями, и никто из них не обращался к нему по имени и отчеству. Не было абсолютно никакой границы — ни возрастной, ни временной. Просто: «Эмиль». И панибратства в этом не было никакого, только дружеский жест, — отметил собеседник издания.

По его словам, такое неформальное общение сохранялось между Эмилем Верником и более молодыми артистами в течение многих лет.

— Это уникально. Я второго такого примера не знаю, — заявил сын режиссера.

Он также припомнил, как примерно десять лет назад у Эмиля Григорьевича был перелом шейки бедра. Врачи утверждали, что после такой травмы артист, скорее всего, окажется в инвалидной коляске. Однако, говорит Вадим, всего через месяц его отец спокойно сел за руль машины и поехал.

— Вот такая у него была жажда жизни. Это либо есть, либо нет, такое невозможно воспитать. Он — молодая душа, — сказал собеседник «ВМ».

С его слов, в последнее время Эмиль Григорьевич жил ожиданием скорого конца пандемии коронавируса, когда наконец-то можно будет полноценно вернуться в театр. Еще до первой волны ковида артист успел посмотреть премьеру спектакля «Чайка», в котором играет его сын Игорь.

— Он (Эмиль Верник — прим. «ВМ»), конечно, был счастлив и горд за него, — обратил внимание Вадим Верник.

Это событие, продолжил собеседник издания, оказалось связано с другим: за несколько дней до своего ухода Эмиль Верник прочел новую книгу своего сына Игоря «Брошенные тексты. Автобиографические записки».

— Он прочел книгу, и круг как будто бы замкнулся. Он все выполнил в своей жизни, — заключил Вадим.

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