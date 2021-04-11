Диетолог Соломатина объяснила, почему худеющим не стоит есть орехи

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Многие люди, которые садятся на диету, иногда заменяют полноценный прием пищи растительными продуктами. Например, орехами и бобовыми. Однако далеко не все знают, что в этих продуктах много жиров, которые способствуют набору массы. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

— Среди орехов наименьшая калорийность разве что у фисташек — 560 килокалорий на 100 граммов продукта. И то это сопоставимо с полноценной плиткой шоколада, содержащей сахар. Больше калорий лишь в грецком орехе, который содержит примерно 656 килокалорий на 100 граммов. Как видим, много таких продуктов не съешь, если имеется желание сохранить стройность, — отметила диетолог.

Кроме того, ошибочно мнение, что фрукты и овощи максимально безопасны для худеющего:

— Овощи, которые термически обработаны, у них автоматически повышается гликемический индекс. Например, морковь, свекла, картофель. А это означает, что после того же винегрета у вас повысится уровень сахара в крови. Ваш организм быстро насытится, но чувство голода вернется тоже быстро. И ваша рука снова потянется к холодильнику.

Эксперт отметила, что для сохранения идеальных форм в рацион нужно включать как можно больше клетчатки и белков, а сладости и продукты с высоким содержанием калорий нужно уменьшить.

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