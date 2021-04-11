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Экс-вокалист группы «Земляне» сообщил, как хит «Трава у дома» стал гимном космонавтов
Фото: RT

Экс-вокалист группы «Земляне» сообщил, как хит «Трава у дома» стал гимном космонавтов

Елена Фролова

Музыка

Бывший вокалист группы «Земляне», рок-музыкант Сергей Скачков рассказал, как хит «Трава у дома» стал гимном космонавтов.

— После выхода песни в свет мы стали достаточно часто, почти каждый год, на 12 апреля приезжать в Звездный Городок. Однажды во время одного из таких визитов занимавший тогда пост начальника ЦПК имени Гагарина космонавт Сергей Крикалев объявил, что песня хорошая и она будет гимном российских космонавтов, — пояснил Сергей Скачков.

Вместе с тем музыкант признался, что не помнит, когда именно «Трава у дома» была записана, из-за того, что в те времена группа проводила много концертов, отмечает RT.

— За это время можно было бы и устать от этой песни, но тем не менее ничего не сделаешь, — поделился певец.

При этом он добавил, что хит «Трава у дома» как закрывал раньше концерт «Землян», так и сейчас это делает.

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