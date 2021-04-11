Более трех тонн мазута разлилось на железнодорожной станции в Выборге

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В связи с крупным разливом нефтепродуктов на станции в Ленинградской области будет проведена проверка. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Северо-Западной прокуратуры.

По предварительной информации, утечка мазута произошла на станции Выборг-Товарный во время перелива мазута из цистерны в котельную депо вечером 9 апреля. Сообщается, что на железнодорожное полотно станции вылилось около 3 тонн топлива.

В данный момент экстренные службы занимаются ликвидацией последствий разлива. Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося, сообщает Интерфакс.

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