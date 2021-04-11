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Россиянка Пракатень выиграла чемпионат Европы по академической гребле в Италии
Фото: Казаков Александр

Россиянка Пракатень выиграла чемпионат Европы по академической гребле в Италии

Илья Ашуров

Спорт

Российская спортсменка Анна Пракатень завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле в воскресенье, 11 апреля.

Россиянка завершила гонку с результатом 7 минут 29,76 секунды. Второе место заняла спортсменка из Великобритании (7 минут 36,17 секунды), третье — представительница Швейцарии (7 минут 37,10 секунды).

Чемпионат Европы по академической гребле проходит в Италии. Ранее Анна Пракатень обеспечила себе участие в Олимпийских играх в Токио, завоевав золото в одиночке на европейской квалификационной регате.

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