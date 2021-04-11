Сын Елизаветы II рассказал о ее состоянии после смерти принца Филипа

Королева Елизавета II / Фото: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

После смерти своего супруга королева Елизавета II ощущает «пустоту» в своей жизни. Об этом в воскресенье, 11 апреля, рассказал сын королевской четы, принц Эндрю.

По его словам, королева сильный человек, но уход мужа стал для нее невосполнимой потерей.

— Королева, как вы догадываетесь, невероятно стойкий человек. Она сказала, что уход из жизни (принца Филипа – прим. «ВМ») оставил огромную пустоту в ее жизни. Однако мы, как семья, как близкие люди, будем рядом, чтобы оказать ей необходимую поддержку, — приводит слова принца Эндрю ТАСС.

Супруг королевы Великобритании, герцог Эдинбургский Филип ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Ему было 99 лет.

Ранее стало известно, что похороны принца Филиппа пройдут в субботу, 17 апреля. Их будут транслировать по телевидению, граждане не смогут принять в них участие. Общенациональный траур продлится в Великобритании до дня похорон, а в королевской семье — две недели.

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