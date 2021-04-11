Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сын Елизаветы II рассказал о ее состоянии после смерти принца Филипа
Королева Елизавета II / Фото: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Сын Елизаветы II рассказал о ее состоянии после смерти принца Филипа

Илья Ашуров

В мире

После смерти своего супруга королева Елизавета II ощущает «пустоту» в своей жизни. Об этом в воскресенье, 11 апреля, рассказал сын королевской четы, принц Эндрю.

По его словам, королева сильный человек, но уход мужа стал для нее невосполнимой потерей.

— Королева, как вы догадываетесь, невероятно стойкий человек. Она сказала, что уход из жизни (принца Филипа – прим. «ВМ») оставил огромную пустоту в ее жизни. Однако мы, как семья, как близкие люди, будем рядом, чтобы оказать ей необходимую поддержку, — приводит слова принца Эндрю ТАСС.

Супруг королевы Великобритании, герцог Эдинбургский Филип ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Ему было 99 лет.

Ранее стало известно, что похороны принца Филиппа пройдут в субботу, 17 апреля. Их будут транслировать по телевидению, граждане не смогут принять в них участие. Общенациональный траур продлится в Великобритании до дня похорон, а в королевской семье — две недели.

Читайте также: Принц Чарльз обратился к британцам после смерти отца

Великобританиябританская королевская семьяЕлизавета II
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в