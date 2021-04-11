Дубль Погребняка помог «Уралу» сыграть вничью с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), который состоялся в воскресенье, 11 апреля.

Встреча состоялась на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 2:2. Счет в матче на 43-й минуте открыл Павел Погребняк. В самом начале второго тайма динамовцы сравняли счет усилиями Ивана Ордеца, а на 71-й минуте «бело-голубые» уже вышли вперед благодаря точному удару Арсена Захаряна. Однако Погребняк вновь отметился голом на 75-й минуте, зафиксировав на табло окончательный счет матча.

После 25 туров «Динамо» занимает в РПЛ пятое место, «Урал» — 12-е.

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