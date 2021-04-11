СМИ: Самолет, совершающий рейс Сочи — Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт отправления

Фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании Azur Air, совершающий рейс из Сочи в Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт отправления. Об этом стало известно СМИ в воскресенье, 11 апреля.

Возможной причиной возвращения самолета называют разгерметизацию кабины.

— После взлета по маршруту Сочи — Пулково (экипаж — прим. «ВМ») сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое время: 22:05 мск в аэропорту Сочи, — приводит слова источника ТАСС.

Отмечается, что на борту самолета Boeing 737-8 находятся 190 пассажиров.

Читайте также: «Издалека виновных не найдем»: кто отвечает за ДТП с россиянами за рубежом