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СМИ: Самолет, совершающий рейс Сочи — Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт отправления
Фото: pixabay.com

СМИ: Самолет, совершающий рейс Сочи — Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт отправления

Илья Ашуров

Происшествия

Самолет авиакомпании Azur Air, совершающий рейс из Сочи в Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт отправления. Об этом стало известно СМИ в воскресенье, 11 апреля.

Возможной причиной возвращения самолета называют разгерметизацию кабины.

— После взлета по маршруту Сочи — Пулково (экипаж — прим. «ВМ») сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое время: 22:05 мск в аэропорту Сочи, — приводит слова источника ТАСС.

Отмечается, что на борту самолета Boeing 737-8 находятся 190 пассажиров.

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