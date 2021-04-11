Россиянин Юрий Кириченко победил на чемпионате Европы по тхэквондо

Юрий Кириченко выступал в весовой категории до 87 килограммов / Фото: youtube.com

Российский спортсмен Юрий Кириченко завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо в Софии.

Кириченко выступает в весовой категории до 87 килограммов, в финале он смог победить спортсмена из Сербии Мехди Ходабахши. Бронзовые медали достались итальянцу Роберто Ботту и хорвату Ивану Сапину.

Россиянин Владислав Ларин завоевал серебро чемпионата Европы в весе свыше 87 килограммов, в финале уступив Арману-Маршаллу Силле из Белоруссии. Бронзовые награды у украинца Андрея Гарбара и испанца Ивана Гарсии.

Российская спортсменка Полина Хан завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 73 килограммов. Победила британка Ребекка Макгоуэн, серебряная медаль у Милицы Мандич из Сербии, бронзу выиграла хорватка Дорис Поле.

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