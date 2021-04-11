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Хопкинса признали лучшим актером британской киноакадемии BAFTA
Энтони Хопкинс сыграл пожилого английского аристократа в фильме «Отец» / Фото: instagram.com/anthonyhopkins

Хопкинса признали лучшим актером британской киноакадемии BAFTA

Юлия Курганова

Кино

Британского и американского артиста Энтони Хопкинса признали лучшим актером Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) за главную роль в картине «Отец» режиссера Флориана Зеллера.

Хопкинс сыграл пожилого английского аристократа Энтони, который живет в одиночестве в лондонской квартире и отказывается от помощи дочери.

Также фильм «Отец» победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий», сообщает РИА Новости.

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