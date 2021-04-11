Хопкинса признали лучшим актером британской киноакадемии BAFTA
Британского и американского артиста Энтони Хопкинса признали лучшим актером Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) за главную роль в картине «Отец» режиссера Флориана Зеллера.
Хопкинс сыграл пожилого английского аристократа Энтони, который живет в одиночестве в лондонской квартире и отказывается от помощи дочери.
Также фильм «Отец» победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий», сообщает РИА Новости.
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