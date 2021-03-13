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Церемония вручения кинопремии «Сезар» прошла во Франции
Фото: twitter.com/les_cesar

Церемония вручения кинопремии «Сезар» прошла во Франции

Татьяна Плотникова

Кино

Французская Академия искусств и технологий кинематографа назвала обладателей кинопремии «Сезар» за 2020 год. Главная награда — в номинации «Лучший фильм» — досталась ленте «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля.

Кроме того, этот фильм награжден в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

Приз за лучшую мужскую роль получил Сами Буажила, снявшийся в фильме «Сын». Лучшей актрисой признана Лор Калями, сыгравшая в фильме «Антуанетта в Севенне», сообщается на официальном сайте премии.

Ранее в США вручили премии «Золотой глобус». Сериал «Ход королевы» получил награду в номинации «Лучший мини-сериал».

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