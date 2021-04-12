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«Хотим девочку»: Рудковская поделилась мечтой о дочери
Яна Рудковская рассказала подписчикам о мечте о еще одном ребенке / Фото: Youtube / Super

«Хотим девочку»: Рудковская поделилась мечтой о дочери

Юлия Курганова

Звезды

Продюсер Яна Рудковская порадовала подписчиков очередными семейными кадрами. На своей странице в соцсети Instagram она показала, как ее старший сын, восьмилетний Саша укачивает в коляске младшего брата Арсения. При этом знаменитость призналась, что задумывается о еще одном ребенке.

— Нянчимся, счастливы и хотим еще девочку. А вдруг мечты сбываются? — написала Рудковская.

Фанаты поддержали энтузиазм супруги Евгения Плющенко. Некоторые вспомнили присказку — «Четыре сыночка и лапочка-дочка» — у продюсера есть два сына от первого брака с Виктором Батуриным.

«Ой, здорово! У вас точно получится»; «Мечты сбываются!»; «Девочку надо обязательно!» — написали пользователи.

Напомним, что Арсений появился на свет в семье продюсера и фигуриста полгода назад. Для его рождения супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

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Яна Рудковскаядетифото
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