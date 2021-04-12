Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые выиграла турнир WTA
23-летняя Вероника Кудерметова станет первой ракеткой России / Фото: youtube.com

Российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые выиграла турнир WTA

Юлия Курганова

Спорт

Российская спортсменка Вероника Кудерметова обыграла Данку Ковинич из Черногории в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне в Соединенных Штатах.

Результат матча — 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Кудерметова выиграла первый турнир WTA в карьере.

При этом 23-летняя теннисистка станет первой ракеткой России. Также в обновленной версии рейтинга она поднимется в топ-30 теннисисток мира.

Соревнования в Чарльстоне относятся к категории WTA-500 с призовым фондом более 565 тысяч долларов. Победитель получит около 69 тысяч долларов и 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Читайте также: Теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

победароссиянкатурнир по теннису
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в