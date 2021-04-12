Российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые выиграла турнир WTA
Российская спортсменка Вероника Кудерметова обыграла Данку Ковинич из Черногории в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне в Соединенных Штатах.
Результат матча — 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Кудерметова выиграла первый турнир WTA в карьере.
При этом 23-летняя теннисистка станет первой ракеткой России. Также в обновленной версии рейтинга она поднимется в топ-30 теннисисток мира.
Соревнования в Чарльстоне относятся к категории WTA-500 с призовым фондом более 565 тысяч долларов. Победитель получит около 69 тысяч долларов и 470 очков в зачет рейтинга WTA.
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